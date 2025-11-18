Aus dem Vollen geschöpftJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 10: Aus dem Vollen geschöpft
21 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Barry ist unterwegs zur Auktion in Montebello und möchte einem seiner Konkurrenten eine Freude bereiten. Brandi ist mit Verstärkung im Gepäck angereist und versucht durch eine neue Taktik, an ein Lager zu gelangen. Auch Ivy ist besonders motiviert, denn er hat seinen Schützling mitgebracht und möchte ihm einen schönen Geburtstag bereiten. Darrell stößt auf ein wertvolles antikes Objekt.
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
12
