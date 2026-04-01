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Storage Wars

Zeit ist Geld

ProSieben MAXXStaffel 16Folge 3vom 05.04.2026
Zeit ist Geld

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Storage Wars

Folge 3: Zeit ist Geld

43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Die Käufer steuern die nächste große Auktion im verregneten Banning an. Kenni ersteigert einen Aktenschrank mit geheimnissvollem Inhalt. Ein Glücksgriff oder eine Fehlinvestition? Ivy hat es ein Spindschrank angetan. Brandi wittert den großen Gewinn und ändert dafür ihre Strategie.

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