Storage Wars
Folge 7: Der Lord von Lancaster
43 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Dusty und Lupe machen einen Goldfund in einem gewaltigen Lagerraum. Lisa und Kerri stoßen auf wertvolle Antiquitäten. Kenny macht endlich ein rentables Geschäft, verliert dabei jedoch seinen Orientierungssinn.
Weitere Folgen in Staffel 16
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Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 14: A&E Television Networks, LLC