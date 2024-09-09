Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 3vom 09.09.2024
22 Min.Folge vom 09.09.2024

Hipp Hipp Hurra – Bär Bax hat Geburtstag. Hilfst du mit, seinen Geburtstag mit Kuchen und Girlanden vorzubereiten? Toby weiss gute Gründe, ein Bad zu nehmen, und geniesst die Planscherei in der Badewanne. Ob Pepper das genauso lustig findet?

