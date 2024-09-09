Zum Inhalt springenBarrierefrei
Story Zoo

Musikinstrumente/Farben

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 4vom 09.09.2024
Musikinstrumente/Farben

Folge 4: Musikinstrumente/Farben

22 Min.Folge vom 09.09.2024

Es gibt so viele verschiedene Musikinstrumente, wie das Klavier, die Gitarre oder das Schlagzeug – aber wie benutzt man sie alle zusammen richtig, um daraus ein schoenes Lied zu machen? Toby und Pepper lernen die verschiedenen Farben kennen: Gelb, Blau…und welche Farbe hat noch gleich ein Frosch?

