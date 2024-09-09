Musikinstrumente/FarbenJetzt kostenlos streamen
Story Zoo
Folge 4: Musikinstrumente/Farben
22 Min.Folge vom 09.09.2024
Es gibt so viele verschiedene Musikinstrumente, wie das Klavier, die Gitarre oder das Schlagzeug – aber wie benutzt man sie alle zusammen richtig, um daraus ein schoenes Lied zu machen? Toby und Pepper lernen die verschiedenen Farben kennen: Gelb, Blau…und welche Farbe hat noch gleich ein Frosch?
Story Zoo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2024 StoryZoo B.V. All rights reserved