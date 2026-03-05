Strip the Cosmos: Die Asteroiden-MissionJetzt kostenlos streamen
Strip the Cosmos
Folge vom 05.03.2026: Strip the Cosmos: Die Asteroiden-Mission
46 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 6
Es klingt wie der Plot eines Hollywoodfilms: Die NASA-Sonde Osiris Rex soll einen für die Erde potenziell tödlichen Asteroiden abfangen und genau erforschen. Mehr als eine Million dieser Gesteinsbrocken rasen zwischen Jupiter und Mars durchs All. Die kosmischen Trümmer sind bei der Entstehung unseres Sonnensystems übriggeblieben. Es sind faszinierende Zeitkapseln, von denen wir viel über dessen Vergangenheit und Zukunft lernen können. Zugleich könnten manche von ihnen zu einer Gefahr werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
6