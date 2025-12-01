Stromberg
Folge 6: Diebstahl
25 Min.
Diebstähle durch Mitarbeiter sollen angeblich Schuld daran sein, dass die Kosten der Capitol Versicherung explodieren. Frau Berkel fordert sofortige Aufklärung. Stromberg kümmert sich aber lieber um den lukrativen Abschluss der Verhandlungen mit Herrn Petersen. Als allerdings Erika unter Diebstahlsverdacht gerät, hat Stromberg ein Problem: Sie ist die Sachbearbeiterin von Herrn Petersen und soll fristlos entlassen werden!
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen