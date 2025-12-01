Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stromberg

Die Beförderung

BanijayStaffel 1Folge 7
Folge 7: Die Beförderung

25 Min.

Stromberg soll eine neue Aufgabe bekommen - allerdings ist es nicht, wie erhofft, die Gesamtleitung der Abteilungen, sondern die Organisation der Vorstandsfeier. Währendessen hält sich in der Abteilung hartnäckig das Gerücht, dass jemandem gekündigt werden soll. Frau Berkel will tatsächlich, dass Stromberg eine Stelle einspart. Der ist allerdings damit beschäftigt, Roland Kaiser für das Rahmenprogramm zu gewinnen, und so fällt Berkel die Entscheidung eigenmächtig ...

Banijay
