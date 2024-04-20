Sweet & Easy - Kikis Backduell
Folge 1: Alles mit Apfel!
25 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 6
Heute dreht sich bei "Sweet & Easy - Kikis Backduell" alles um das Thema Apfelkuchen. Kiki tritt im Duell gegen Bürger Lars Dietrich an. Außerdem zeigt sie, wie ihr den cremigsten Käsekuchen der Welt Zuhause nachbacken könnt und verrät on top ihr Rezept für karamellisierte Äpfel.
