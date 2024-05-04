Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 3vom 04.05.2024
Folge 3: Bella Italia

25 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 6

Auf nach Italien! Kiki fordert Content Creator Sven Teichmann zum großen Pizza-Duell heraus. Keine leichte Aufgabe, denn Sven ist absoluter Profi, wenn es um die italienische Köstlichkeit geht. Worauf kommt es beim perfekten Hefeteig an? Und wer macht am Ende das Rennen? Das entscheidet wie immer die süßeste Kinderjury der Backwelt.

