Tarte au Citron aus Frankfurt

sixxStaffel 1Folge 4vom 23.04.2022
Folge 4: Tarte au Citron aus Frankfurt

26 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 12

In Frankfurt am Main lernt Sabrina Nickel einen der besten Patissiers der Welt kennen. Kann sie ihm das Geheimrezept seiner köstlichen Tarte au Citron entlocken? Außerdem besucht die Moderatorin auf ihrer Entdeckungstour durch Deutschlands Finanzzentrum die beste Bar des Landes und testet auf ihrer Reise den ein oder anderen kulinarischen Leckerbissen.

sixx
