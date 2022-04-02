Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - on Tour

Besondere Zimtschnecken aus München

sixxStaffel 1Folge 1vom 02.04.2022
Sabrina Nickel ist in ihrer Heimatstadt München auf der Suche nach den besten Zimtschnecken der Stadt. Dabei kann sie einen Laden ganz besonders empfehlen. Doch die bayerische Landeshauptstadt hat noch einiges mehr an kulinarischen Schmankerln zu bieten. Sabrina gibt auf ihrer abwechslungsreichen und genussvollen Tour wertvolle Insider-Tipps!

