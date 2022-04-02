Besondere Zimtschnecken aus MünchenJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - on Tour
Folge 1: Besondere Zimtschnecken aus München
27 Min.Folge vom 02.04.2022Ab 6
Sabrina Nickel ist in ihrer Heimatstadt München auf der Suche nach den besten Zimtschnecken der Stadt. Dabei kann sie einen Laden ganz besonders empfehlen. Doch die bayerische Landeshauptstadt hat noch einiges mehr an kulinarischen Schmankerln zu bieten. Sabrina gibt auf ihrer abwechslungsreichen und genussvollen Tour wertvolle Insider-Tipps!
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx