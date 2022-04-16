Vegane Sachertorte aus WienJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - on Tour
Folge 3: Vegane Sachertorte aus Wien
27 Min.Folge vom 16.04.2022Ab 6
Sabrina Nickel ist in Wien unterwegs, um einen echten Klassiker zu probieren: eine Sachertorte. Diese wird in der Hauptstadt Österreichs in vielen verschiedenen Variationen serviert. Heute darf die Moderatorin zum ersten Mal eine vegane Sachertorte kosten, die nicht im Ofen gebacken wird. Außerdem setzt Sabrina ihre kulinarische Reise in Wien fort und erfährt, dass die Stadt neben dem Wiener Schnitzel noch einiges mehr zu bieten hat.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx