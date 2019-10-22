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Sweet Home Chicago

Der Millionen-Umbau

HGTVFolge vom 22.10.2019
Der Millionen-Umbau

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Sweet Home Chicago

Folge vom 22.10.2019: Der Millionen-Umbau

42 Min.Folge vom 22.10.2019

Alison Victoria und ihr Arbeitsgatte Donovan Eckhardt nehmen es mit einem denkmalgeschützten Haus aus dem 19. Jahrhundert im Stadtteil Wicker Park auf. Doch das Obergeschoss ist noch vermietet und einige Probleme ergeben sich durch den Mieter und den geplanten Umbau des alten Hauses.

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