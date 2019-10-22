Sweet Home Chicago
Folge vom 22.10.2019: Der Millionen-Umbau
42 Min.Folge vom 22.10.2019
Alison Victoria und ihr Arbeitsgatte Donovan Eckhardt nehmen es mit einem denkmalgeschützten Haus aus dem 19. Jahrhundert im Stadtteil Wicker Park auf. Doch das Obergeschoss ist noch vermietet und einige Probleme ergeben sich durch den Mieter und den geplanten Umbau des alten Hauses.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.