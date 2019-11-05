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Sweet Home Chicago

Luxus für vier Singles

HGTVFolge vom 05.11.2019
Luxus für vier Singles

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Sweet Home Chicago

Folge vom 05.11.2019: Luxus für vier Singles

43 Min.Folge vom 05.11.2019

Im schicken Viertel Lincoln Park bauen Alisan und Donovan ein historisch interessantes Haus mit vier Einheiten um. Alisons Ziel: Die Immobilie in ein besonderes Highlight verwandeln. Jedoch ist das Projekt riskant, weil ein Haus mit vier Units absolutes Neuland für Alison ist - und zwar in Sachen Design und Entwicklung.

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