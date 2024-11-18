Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
taff

Das Geschäft mit dem Mount Everest

ProSiebenFolge vom 18.11.2024
Das Geschäft mit dem Mount Everest

Das Geschäft mit dem Mount EverestJetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 18.11.2024: Das Geschäft mit dem Mount Everest

44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12

Der Mount Everest lockt jährlich tausende Touristen und Bergsteiger an. Das Geschäft mit dem höchsten Berg der Welt boomt, doch ist der Massentourismus Fluch oder Segen für die Region? "taff"-Reporterin Imke ist nach Nepal gereist, um das Basislager zu erklimmen und herauszufinden, wie das Business mit dem Mount Everest läuft.

Alle verfügbaren Folgen