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taff

Handysucht: Wann wird Bildschirmzeit zum Problem?

ProSiebenFolge vom 15.04.2026
Handysucht: Wann wird Bildschirmzeit zum Problem?

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Folge vom 15.04.2026: Handysucht: Wann wird Bildschirmzeit zum Problem?

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Sieh dir jetzt die ganze Folge "taff" vom 15.April kostenlos online an. Themen u.a.: 100 Jahre Lufthansa / Wal Timmy Update / Handysucht: Wann ist die Bildschirmzeit problematisch? / Ube-Food-Festival in New York / KI versus Kinder: Wer weiß es besser?

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