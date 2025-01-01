Tara & Moni in Mailand und Paris
Folge 3: Episode 3
72 Min.Ab 12
Nachdem Dennis am Abend zuvor von Tara aus dem Hotelzimmer geschmissen wurde lädt er mit Moni zu einem klärenden Gespräch ein und Moni kommt. Was er nicht weiß ist dass Tara ihrer Freundin aufgetragen hat mit Dennis Schluss zu machen. Nichtsahnend steht Dennis mit einem Strauß Blumen in der hand und wartet auf Moni. Beim Anblick ihres Vin Diesel aus Österreich wird Moni aber wieder schwach und lässt sich auf der Fahrt im Doppeldeckerbus durch Milano zu einem Kuss hinreißen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tara & Moni in Mailand und Paris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ON-Media