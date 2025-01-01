Tara & Moni in Mailand und Paris
Folge 5: Episode 5
72 Min.Ab 12
So gerne hätten Tara und Moni reiche Männer, die sie endlich von der Bürde befreien, selbst für ihren Unterhalt aufkommen zu müssen. Natürlich sollte dieser Mann ihnen einen gewissen Lebensstil ermöglichen, der weit über ihrem aktuellen liegt! Nur leider hat sich weder in St. Tropez, noch in Kitz und Moritz der Mann gefunden, der seine schwer erwirtschafteten Millionen den beiden Luxusmädchen schenken möchte. Ein Plan B muss geschmiedet werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ON-Media