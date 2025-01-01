Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 4
Folge 4: Episode 4

70 Min.Ab 12

Tara und Moni haben es auf die Pariser Fashion Week geschafft. Die beiden Mädels aus Simmering sollen bei Stardesigner Christophe Guillarmé auf dem Catwalk mitlaufen, doch dann kommt alles anders. Christoph befindet Tara als zu klein und lässt nur Moni seine edlen Kreationen über den Laufsteg tragen. Für die enttäuschte Tara hat Christophe nur ein: "This ist he hard life of modeling, sweetie" übrig und verschwindet wieder hinter seinen Kleiderstangen.

