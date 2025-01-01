Tara & Moni - St. Tropez, Oida!
Folge 2: Episode 2
71 Min.Ab 12
Mit dem Helikopter machen sich Tara und Moni auf in die Luxusstadt St. Tropez, wo die Mission "Männerfang" losgehen kann. Kaum sitzen die Damen im Heli, schon fällt ihnen ein potenzieller Kandidat ins Auge: Karim - ein reicher Immobilienmakler. Vor Ort bekommen Tara und Moni dann einen ersten Einblick in die Welt der Reichen und Schönen. Nikki zeigt ihnen ihre Luxusvilla und ein Gast des Poloclubs wird auf die beiden Damen aufmerksam.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tara & Moni - St. Tropez, Oida!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co KG