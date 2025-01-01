Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tara & Moni - St. Tropez, Oida!

Episode 3

ATVStaffel 1Folge 3
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Tara & Moni - St. Tropez, Oida!

Folge 3: Episode 3

71 Min.Ab 12

Karim lädt die Wienerinnen Tara und Moni in ein Nobellokal ein, das an Exklusivität kaum zu überbieten ist. Besonders Moni erhofft sich Chancen bei dem schwerreichen Immobilienmakler und geizt nicht mit ihren weiblichen Reizen. Im Anschluss nimmt der Millionär die beiden Mädels mit in eine VIP-Lounge, in der erst kürzlich Popsängerin Rihanna zu Gast war. Hier wird sich zeigen, ob Karim Monis Charme wiederstehen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tara & Moni - St. Tropez, Oida!
ATV
Tara & Moni - St. Tropez, Oida!

Tara & Moni - St. Tropez, Oida!

Alle 1 Staffeln und Folgen