Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Folge 2: Hallöchen Popöchen
44 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Lewis ließ sich in Thailand einen Penis auf die Pobacke stechen. Peinlich! Auch Jaimee und Arran sind mit den Schriftzügen auf ihrer Haut unzufrieden und hoffen auf die Zauberkraft der Tattoo-Fixer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.