Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Tattoo für zwei

sixxStaffel 1Folge 5vom 21.02.2026
Tattoo für zwei

Tattoo für zweiJetzt kostenlos streamen

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Folge 5: Tattoo für zwei

44 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 12

Der 23-jährige Liam hat ein Stück seiner Haut als Werbeträger verkauft und nun soll dieser unfreiwillig entstandene Hinweis für immer verschwinden. Ellie und Sam wünschen sich hingegen ein gemeinsames Tattoo, das sie an ihren ersten gemeinsamen Urlaub erinnern soll.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis
sixx
Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Tattoo Fixers on Holiday - Die Cover up-Profis

Alle 1 Staffeln und Folgen