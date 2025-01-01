Zum Inhalt springenBarrierefrei
TEAMWORK - Spiel mit deinem Star

Joko, Klaas, Smudo und Matthias Schweighöfer

ProSiebenStaffel 1Folge 2
Joko, Klaas, Smudo und Matthias Schweighöfer

Joko, Klaas, Smudo und Matthias SchweighöferJetzt kostenlos streamen

TEAMWORK - Spiel mit deinem Star

Folge 2: Joko, Klaas, Smudo und Matthias Schweighöfer

201 Min.Ab 12

Jetzt geben die Stars wieder alles für ihre Fans: Moderatorin Jeannine Michaelsen lässt in "TEAMWORK" vier Stars für jeweils einen ihrer Fans um mehr als 100.000 Euro spielen. Das Besondere: Alle Entscheidungen trifft der Fan. Kann Jeremias das Können von Joko gut einschätzen? Geht Florian mit Smudo volles Risiko? Zieht Jana mit Köpfchen und Bedacht mit Matthias Schweighöfer ins Finale ein? Oder weiß Benjamin seinen Star Klaas im richtigen Moment ins Spiel zu bringen?

TEAMWORK - Spiel mit deinem Star
ProSieben
TEAMWORK - Spiel mit deinem Star

TEAMWORK - Spiel mit deinem Star

