Joko, Klaas, Smudo und Matthias SchweighöferJetzt kostenlos streamen
TEAMWORK - Spiel mit deinem Star
Folge 2: Joko, Klaas, Smudo und Matthias Schweighöfer
201 Min.Ab 12
Jetzt geben die Stars wieder alles für ihre Fans: Moderatorin Jeannine Michaelsen lässt in "TEAMWORK" vier Stars für jeweils einen ihrer Fans um mehr als 100.000 Euro spielen. Das Besondere: Alle Entscheidungen trifft der Fan. Kann Jeremias das Können von Joko gut einschätzen? Geht Florian mit Smudo volles Risiko? Zieht Jana mit Köpfchen und Bedacht mit Matthias Schweighöfer ins Finale ein? Oder weiß Benjamin seinen Star Klaas im richtigen Moment ins Spiel zu bringen?
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben