Das Duell der Powerfrauen - Kebekus vs. Hill vs. Ulmen-FernandesJetzt kostenlos streamen
TEAMWORK - Spiel mit deinem Star
Folge 1: Das Duell der Powerfrauen - Kebekus vs. Hill vs. Ulmen-Fernandes
119 Min.
Jetzt geben die Stars wieder alles für ihre Fans: Moderatorin Jeannine Michaelsen lässt in "TEAMWORK" drei Stars für jeweils einen ihrer Fans um mehr als 50.000 Euro spielen. Das Besondere: In dieser Show trifft alleine der Fan die Entscheidungen. Ladies Night bei "TEAMWORK": Carolin Kebekus, Martina Hill und Collien Ulmen-Fernandes müssen in Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen an ihre Grenzen gehen - für ihre Fans. Wer schätzt das Können der Promis am besten ein?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
TEAMWORK - Spiel mit deinem Star
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben