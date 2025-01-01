Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Duell der Powerfrauen - Kebekus vs. Hill vs. Ulmen-Fernandes

ProSiebenStaffel 3Folge 1
119 Min.

Jetzt geben die Stars wieder alles für ihre Fans: Moderatorin Jeannine Michaelsen lässt in "TEAMWORK" drei Stars für jeweils einen ihrer Fans um mehr als 50.000 Euro spielen. Das Besondere: In dieser Show trifft alleine der Fan die Entscheidungen. Ladies Night bei "TEAMWORK": Carolin Kebekus, Martina Hill und Collien Ulmen-Fernandes müssen in Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen an ihre Grenzen gehen - für ihre Fans. Wer schätzt das Können der Promis am besten ein?

