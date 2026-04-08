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Teen Mom 2

Ein steiniger Weg

MTVStaffel 8Folge 3vom 08.04.2026
Ein steiniger Weg

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Teen Mom 2

Folge 3: Ein steiniger Weg

39 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Briana muss eine herzzerreißende Entscheidung fällen. Ein Freund von Kaylin offenbart persönliche Informationen. Jenelle und Nathan treffen im Gericht aufeinander. Leah versucht, Addie und Jeremy zusammenzubringen. Chelsea bringt ein neues Baby heim.

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