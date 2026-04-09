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Teen Mom 2

Überraschung!

MTVStaffel 8Folge 5vom 09.04.2026
Überraschung!

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Teen Mom 2

Folge 5: Überraschung!

40 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Leah erhält unerwartete Nachrichten von Jeremy. Javi erfährt von Kailyns Schwangerschaft. David plant nach Ankunft des neuen Babys eine weitere große Überraschung für Jenelle. Aubrees Schule veranstaltet einen Vater-Tochter-Tanz.

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