Teen Mom 2
Folge 5: Überraschung!
40 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Leah erhält unerwartete Nachrichten von Jeremy. Javi erfährt von Kailyns Schwangerschaft. David plant nach Ankunft des neuen Babys eine weitere große Überraschung für Jenelle. Aubrees Schule veranstaltet einen Vater-Tochter-Tanz.
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Teen Mom 2
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Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: MTV