Teen Mom 2
Folge 7: Unvollendete Sätze
40 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Leah trifft eine schwierige Entscheidung, Jenelle und David setzt der Hausbau zu, und Briana verfolgt ihre Adoptionspläne. Chelsea macht sich Sorgen um Aubree, wenn sie bei Adams Eltern ist, und Kailyn kämpft mit der Uni.
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-8: MTV