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Teen Mom 2

Unvollendete Sätze

MTVStaffel 8Folge 7vom 10.04.2026
Unvollendete Sätze

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Teen Mom 2

Folge 7: Unvollendete Sätze

40 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Leah trifft eine schwierige Entscheidung, Jenelle und David setzt der Hausbau zu, und Briana verfolgt ihre Adoptionspläne. Chelsea macht sich Sorgen um Aubree, wenn sie bei Adams Eltern ist, und Kailyn kämpft mit der Uni.

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