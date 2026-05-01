Teen Mom 2
Folge 28: Die Wahrheit tut weh
40 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Jade geht zur Polizei, weil Sean sie nicht zu ihren Sachen lässt. Leahs hört Schockierendes über ihre Schwester. Javi und Lauren können nicht glauben, was sie von Kailyn hören. John und Briana machen eine Reise in die Dominikanische Republik.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-10: MTV Germany