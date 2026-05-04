Teen Mom 2
Folge 29: Worte und Taten
40 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Weil Nova ihren Vater vermisst, stellt Briana den Streit mit Devoin hinten an. Jade beschließt, mit Sean auf Distanz zu gehen. Leahs Kinder schöpfen Verdacht, dass ihre Mutter sich mit Jeremy trifft. Kailyn zweifelt an ihrer Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9: MTV Germany