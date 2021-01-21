Teenager werden Mütter
Folge 3: Episode 3
61 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12
Teenie-Mama Julia will sich fortan allein um ihre Tochter Amina kümmern und die Trennung von Kindsvater Valentin endgültig hinter sich lassen. Um auf andere Gedanken zu kommen, geht sie mit ihrer Mutter auf Shoppingtour. Die 17-jährige Joanna und ihr Freund Angelo bereiten sich derweil auf die Geburt ihres Kindes vor, welche in vier Wochen stattfinden soll. Ein Stechen im Bauch bringt Joanna schließlich aus der Fassung. Kommt das Kind doch früher, als geplant?
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen