Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Episode 4

ATVStaffel 15Folge 4
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 4: Episode 4

61 Min.Ab 12

Marcells neue Flamme Lisa ist schwanger - jedoch ausnahmsweise mal nicht von ihm. Trotzdem bemüht sich der fünffache Teenie-Papa, sie bei ihrer Geburt zu unterstützen. Seine Ex-Freundinnen Vanessa und Kerstin können darüber nur lachen. Teenie-Mutter Jessica und Kevin haben sich getrennt. Einer der Gründe dafür war sicherlich die Ungewissheit darüber, ob Kevin der Vater der kleinen Aurelia ist. Jessica will dieses Rätsel mit einem Vaterschaftstest nun endgültig lüften.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 4 Staffeln und Folgen