Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 5Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 5: Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 5
In der fünften Folge der zweiten Staffel von Teenager werden Mütter erlebt der 18-jährige Rene, Freund der 17-jährigen, hochschwangeren Sandra, im Krankenhaus Göttlicher Heiland schlimme Stunden. Doch auch Sandras Eltern vergeht bei der Geburt ihres Enkerls das Lachen gewaltig. Die ganze Geburt war schwierig und nun weiß keiner, ob es dem Kind auch wirklich gut geht. Werden alle diesmal aufatmen können? Die zweifache Jungmutter Jasmin hat von Wahlhebamme und YoungMum-Leiterin Uschi Reim-Hofer einen Ratschlag bekommen, wie sie den Verlust ihres dritten Kindes, das sie während der Schwangerschaft verloren hat, überwinden kann, den sie in die Tat umsetzt. Jungmutter Bianca (18) und Steve feiern im Kreise ihrer Freunde Nina (18), ebenfalls Jungmutter, und Marius Hochzeit. Und für die 16-jährige Patricia geht es auch schön langsam in Richtung Geburt. Doch auch bei ihr treten Komplikationen auf.
