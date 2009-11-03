Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 7

ATVStaffel 2Folge 7vom 03.11.2009
Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 7

Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 7Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 7: Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 7

74 Min.Folge vom 03.11.2009Ab 12

Für die 16-jährige Patricia wird es im Krankenhaus Göttlicher Heiland diesmal ernst. Nachdem sie zuletzt so gut wie keine Bewegungen ihres Kindes mehr gespürt hat, wurde die Geburt mittels Wehenzäpchen eingeleitet. Nun ist ihre Fruchtblase geplatzt und die Geburt geht los. Und das schneller, als Patricia lieb ist, denn sie schafft es nicht mal mehr in den Kreissaal und so entbindet sie ihr Kind im CTG-Raum. Ihr Freund Rene ist gerade beim Bundesheer, eine Stunde vom Krankenhaus entfernt stationiert. Wird er es rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen, um bei der Geburt dabei zu sein und um die Nabelschnur durchschneiden zu können? Und wird bei der Geburt alles gut gehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 20 Staffeln und Folgen