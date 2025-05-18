Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 6: BBQ Tradition - seit 1949

26 Min.Ab 12

Louie Mueller - Emotionen und Tradition seit 1949. In dieser Folge wird's persönlich: Das Team trifft Wayne Mueller und taucht ein in die bewegende Geschichte einer BBQ-Legende. Rauch, Herzblut und jahrzehntelange Familientradition - hier geht's um mehr als nur Fleisch.

