Texas BBQ Legends
Folge 8: Wer ist unsere Nr. 1?
25 Min.Ab 12
Das Team hat die Nummer 1 gefunden! In dieser Folge besuchen sie Goldee's Barbecue in Fort Worth, das von Texas Monthly als bestes BBQ-Restaurant des Bundesstaates ausgezeichnet wurde. Doch wird Goldee's auch den Gaumen der BBQ-Legenden überzeugen und den Spitzenplatz in ihrem eigenen Ranking sichern?
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tastemaker Productions GmbH i.G.