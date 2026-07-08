The Big Bang Theory
Folge 14: In der Kreditklemme
21 Min.Folge vom 08.07.2026
Penny hat finanzielle Probleme: Als sie ihre Miete nicht bezahlen kann, leiht ihr Sheldon Geld. Sie will das Geld eigentlich nicht annehmen, lässt sich dann aber doch überzeugen. Allerdings wertet sie anschließend jede noch so harmlose Bemerkung als Anspielung darauf, dass sie sich Geld geliehen hat. Bald erfährt Leonard, wie es zu ihren Finanznöten kommen konnte: Penny hatte für ihren Exfreund Kurt diverse Strafen bezahlt - und der denkt nicht daran, ihr das Geld zurückzugeben.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen