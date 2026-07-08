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The Big Bang Theory

In der Kreditklemme

ProSiebenStaffel 2Folge 14vom 08.07.2026
In der Kreditklemme

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The Big Bang Theory

Folge 14: In der Kreditklemme

21 Min.Folge vom 08.07.2026

Penny hat finanzielle Probleme: Als sie ihre Miete nicht bezahlen kann, leiht ihr Sheldon Geld. Sie will das Geld eigentlich nicht annehmen, lässt sich dann aber doch überzeugen. Allerdings wertet sie anschließend jede noch so harmlose Bemerkung als Anspielung darauf, dass sie sich Geld geliehen hat. Bald erfährt Leonard, wie es zu ihren Finanznöten kommen konnte: Penny hatte für ihren Exfreund Kurt diverse Strafen bezahlt - und der denkt nicht daran, ihr das Geld zurückzugeben.

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