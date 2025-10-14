Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Das Placebo-Bier

ProSiebenStaffel 2Folge 17vom 14.10.2025
Das Placebo-Bier

Das Placebo-BierJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 17: Das Placebo-Bier

21 Min.Folge vom 14.10.2025

In San Francisco findet eine Fachkonferenz statt, zu der Sheldon mit seinen Freunden reist. Howard und Raj sind begeistert: Die attraktive Schauspielerin Summer Glau sitzt im gleichen Waggon. Die beiden arbeiten sofort an einer Taktik, sie anzubaggern. Raj gönnt sich ein Bier, fasst sich ein Herz und spricht Summer an, die auch nicht abgeneigt ist, sich mit ihm zu unterhalten. Schließlich stellt Howard jedoch fest, dass Raj ein alkoholfreies Bier getrunken hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
ProSieben
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 4 Staffeln und Folgen