ProSiebenStaffel 2Folge 21vom 15.10.2025
21 Min.

Howard hat Liebeskummer, weil Leslie Winkle mit ihm Schluss gemacht hat. Um ihn aufzumuntern, fahren Leonard und Raj mit ihm nach Las Vegas, aber Howard ist zu deprimiert, um das Hotelzimmer zu verlassen. Daraufhin stürzen sich Leonard und Raj ohne ihn ins Vergnügen und werden prompt von Mikayla, einer Prostituierten, angesprochen. Zunächst lehnen sie dankend ab, kommen aber dann auf die Idee, Howard mit Hilfe von Mikayla auf andere Gedanken zu bringen ...

