Folge 21: Die Las-Vegas-Kur
21 Min.Folge vom 15.10.2025
Howard hat Liebeskummer, weil Leslie Winkle mit ihm Schluss gemacht hat. Um ihn aufzumuntern, fahren Leonard und Raj mit ihm nach Las Vegas, aber Howard ist zu deprimiert, um das Hotelzimmer zu verlassen. Daraufhin stürzen sich Leonard und Raj ohne ihn ins Vergnügen und werden prompt von Mikayla, einer Prostituierten, angesprochen. Zunächst lehnen sie dankend ab, kommen aber dann auf die Idee, Howard mit Hilfe von Mikayla auf andere Gedanken zu bringen ...
