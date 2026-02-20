Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 20.02.2026
Folge 4: Planet Bollywood

21 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6

Nachdem Raj einen neuen Himmelskörper entdeckt hat, veröffentlicht das People Magazin einen Fotobericht über ihn. Für Dr. Gablehauser ist klar: Raj ist der neue Star der Uni! Der Ruhm steigt ihm aber zu Kopf. Das bekommen auch seine Freunde zu spüren, nur Penny merkt davon nichts. Eine Party zu seinen Ehren lässt Penny dann aber erkennen, wie sehr sich Raj verändert hat. Dieser versucht tatsächlich, sie seinen Eltern als seine neue Freundin zu verkaufen. Geht das gut?

