The Big Bang Theory
Folge 4: Planet Bollywood
21 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6
Nachdem Raj einen neuen Himmelskörper entdeckt hat, veröffentlicht das People Magazin einen Fotobericht über ihn. Für Dr. Gablehauser ist klar: Raj ist der neue Star der Uni! Der Ruhm steigt ihm aber zu Kopf. Das bekommen auch seine Freunde zu spüren, nur Penny merkt davon nichts. Eine Party zu seinen Ehren lässt Penny dann aber erkennen, wie sehr sich Raj verändert hat. Dieser versucht tatsächlich, sie seinen Eltern als seine neue Freundin zu verkaufen. Geht das gut?
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
6
