Das Cooper-Nowitzki TheoremJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 6: Das Cooper-Nowitzki Theorem
21 Min.Folge vom 06.07.2026
Ein Vortrag von Leonard und Sheldon vor Studenten führt dazu, dass sich die Studentin Ramona mit Sheldon treffen will, um über seine Arbeit zu reden - mit weitreichenden Konsequenzen: Sie übernimmt die Führung über sein Leben. Sie bestimmt, mit wem er sich trifft und was er unternimmt - nur beim wissenschaftlichen Arbeiten ist er frei. Das führt zum beruflichen Durchbruch, der zur Folge hat, dass er Ramona zum Dank aus der Wohnung wirft ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen