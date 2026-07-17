Der Gitarrist auf der CouchJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 7: Der Gitarrist auf der Couch
19 Min.Folge vom 17.07.2026
Ein Ex-Freund von Penny kündigt seinen Besuch an, weil er als Gitarrist in L.A. neue Gigs an Land ziehen will. Das passt dem eifersüchtigen Leonard überhaupt nicht und führt zu einem heftigen Streit mit Penny. Da Sheldon Ärger hasst, versucht er zu schlichten, macht aber alles nur noch schlimmer. Als sich auch noch Raj und Howard in die Haare kriegen, fühlt sich Sheldon in seine Kindheit zurückversetzt und entwickelt sich auch mental zu einem Kleinkind zurück ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen