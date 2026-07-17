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The Big Bang Theory

Der Gitarrist auf der Couch

ProSiebenStaffel 3Folge 7vom 17.07.2026
Der Gitarrist auf der Couch

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The Big Bang Theory

Folge 7: Der Gitarrist auf der Couch

19 Min.Folge vom 17.07.2026

Ein Ex-Freund von Penny kündigt seinen Besuch an, weil er als Gitarrist in L.A. neue Gigs an Land ziehen will. Das passt dem eifersüchtigen Leonard überhaupt nicht und führt zu einem heftigen Streit mit Penny. Da Sheldon Ärger hasst, versucht er zu schlichten, macht aber alles nur noch schlimmer. Als sich auch noch Raj und Howard in die Haare kriegen, fühlt sich Sheldon in seine Kindheit zurückversetzt und entwickelt sich auch mental zu einem Kleinkind zurück ...

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