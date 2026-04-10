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The Big Bang Theory

Die Parkplatz-Eskalation

ProSiebenStaffel 6Folge 9vom 10.04.2026
Die Parkplatz-Eskalation

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The Big Bang Theory

Folge 9: Die Parkplatz-Eskalation

20 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 6

Howard hat sich ein Auto gekauft. Bald entspinnt sich ein erbitterter Streit zwischen ihm und Sheldon um einen Parkplatz auf dem Uni-Gelände. Der Parkplatz steht Howard offiziell zu, aber Sheldon will diesen um jeden Preis behalten - obwohl er überhaupt kein Auto besitzt. Die beiden kämpfen mit harten Bandagen. Schließlich wird ihre Auseinandersetzung auf Amy und Bernadette übertragen. Penny versucht, den Eklat abzuwenden - und gerät vollends zwischen die Fronten ...

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