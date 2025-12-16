The Big Bang Theory
Folge 10: Der Champagnerpakt
19 Min.Folge vom 16.12.2025
Auf einer Firmenveranstaltung gesteht Penny Bernadette, dass einige Kollegen Angst vor ihr haben, weil sie manchmal richtig fies sein kann. Bernadette ist erschüttert und kann zunächst gar nicht glauben, was Penny erzählt - bis sie sich mit dem Personalchef Dan unterhält, der sie ebenfalls fürchtet. Leonard, Raj und Howard räumen unterdessen das Büro eines verstorbenen Professors aus und fangen an, über die Perspektiven ihrer Forschung nachzudenken.
