The Big Bang Theory
Folge 9: Eine Urne für Leonard
20 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 6
Um sein Schnarch-Problem endlich in den Griff zu bekommen, will sich Leonard die Nasenscheidewand operieren lassen. Sheldon ist strikt dagegen - schließlich könnte die OP tödlich enden! Außerdem braucht er Leonards Schnarchen, um einschlafen zu können. Howard und Bernadette steuern hingegen auf eine neue Ehekrise zu: Da sich Rajs Eltern getrennt haben, überlegen sie, was in ihrer Beziehung möglicherweise schiefläuft. Streit ist programmiert ...
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen