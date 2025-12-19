Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 19vom 19.12.2025
Leonard und Sheldon sind unterwegs nach Berkeley, um an der dortigen Universität einen Vortrag über ihre neue Theorie zu halten. Da sie zu früh dran sind, wollen sie unterwegs einen Abstecher zu George Lucas' Skywalker-Ranch machen. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen ... Bernadette und Howard organisieren einen Garagenverkauf, um Mrs. Wolowitz' Sachen loszuwerden. Dass das Ganze in ein erbittertes Tischtennis-Turnier ausartet, hätten sie allerdings nicht gedacht!

