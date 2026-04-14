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The Big Bang Theory

Das große Reste-Essen

ProSiebenStaffel 8Folge 18vom 14.04.2026
Das große Reste-Essen

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The Big Bang Theory

Folge 18: Das große Reste-Essen

19 Min.Folge vom 14.04.2026

In einem Artikel über eine gemeinsame physikalische Abhandlung von Sheldon und Leonard wird nur Sheldon erwähnt. Als er Leonard das Malheur beichtet, ist der ziemlich enttäuscht. Howard hat den Tod seiner Mutter noch immer nicht überwunden. Es fällt ihm sogar schwer, das übriggebliebene Essen wegzuwerfen, das sie zuletzt gekocht hat. Also lädt er die Clique zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

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